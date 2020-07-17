Медіарух вступився за безпеку журналістів і репутацію StopFake

Рух «Медіа за усвідомлений вибір» закликав Незалежну медійну раду та Комісію журналістської етики дати оцінку трьом матеріалам онлайн-видання «Заборони» про StopFake, а правоохоронні органи – розслідувати особистісні нападки на журналістів «Заборони» і StopFake.

Про це повідомляє «Детектор медіа», оприлюднивши повний текст заяви Медіаруху.

«Медіарух висловлює жаль та обурення хейтерством та булінгом стосовно співзасновниці «Заборони» Катерини Сергацкової. А також погрозами співробітникам фактчекерської організації StopFake», - ідеться в заяві.

Як зазначається, ця ситуація виникла після публікації онлайн-виданням «Заборона» статті, в якій StopFake звинувачувався у причетності до блокування їхнього тексту з критикою неонацистів адміністрацією Facebook. Також стверджувалося, що начебто самі фактчекери тісно товаришують з неонацистами.

Цей матеріал «Заборони» викликав неабиякий резонанс в Україні та за кордоном. Адміністрація Facebook повідомила про те, що текст був видалений помилково. StopFake відкинув у власній заяві всі звинувачення, але вони завдали суттєвої шкоди його репутації. Відповідь StopFake «Заборона» на своїх сторінках не опублікувала, але дала ще два власних матеріали, в яких наполягала на своїх звинуваченнях.

«Ми вважаємо, що журналістика має бути не лише вільною, а й відповідальною. Будь-які намагання ставити під сумнів роботу колег мають бути ретельно обґрунтовані та базовані на беззаперечних фактах. Водночас і критика з будь-якого боку має сприйматися як частина відкритої дискусії й саме в такому ключі коментуватися. Тобто конфлікт через публікації «Заборони» мав би бути вирішений виключно всередині професійної спільноти», - зазначають автори заяви.

Вони також підкреслюють, що Медіарух засуджує особистісні нападки на журналістів.

«Ми закликаємо правоохоронні органи розслідувати цей інцидент та притягнути винних до відповідальності згідно з українським законодавством. Особиста безпека журналістів та свобода слова мають бути у пріоритеті», - зазначили підписанти.

Вони додали, що важливою також є репутація української фактчекінгової організації StopFake, яка заявляє, що сьогодні проти неї триває системна дискредитаційна кампанія.

Ця ситуація завдає шкоди журналістській спільноті та громадянському суспільству України. Публічне з’ясування особистих стосунків, безпідставні звинувачення, образи та погрози, до яких вдалися коментатори цього конфлікту у соцмережах, є неприпустимими, вважають у Медіарусі і закликають припинити таку практику та повернутися в рамки цивілізованого обговорення.«Для початку професійної дискусії звертаємося до Незалежної медійної ради та Комісії журналістської етики з проханням надати висновок щодо відповідності трьох матеріалів «Заборони» щодо StopFake стандартам професійного журналістського розслідування. Тільки після неупередженого експертного висновку може відбутися дискусія по суті конфлікту, а не його інтерпретацій з різних боків», - резюмували члени Медіаруху.

Як повідомлялося, Рух «Медіа за усвідомлений вибір» започатковано 5 лютого 2019 року. Першими підписантами меморандуму Медіаруху стали «UA:Перший», «Українське радіо», «Громадське радіо», ІА «Укрінформ», ІА «Інтерфакс-Україна», Liga.net, «Дзеркало тижня. Україна», «Новое Время», «Цензор.нет», 5 канал, «Український тиждень», Opinion, низка регіональних медіа, громадські організації Незалежна медійна рада, «Детектор медіа», Інститут масової інформації, «Інтерньюз Україна», Центр демократії та верховенства права, Фундація «Суспільність», Незалежна асоціація телерадіомовників, «Донецький інститут інформації», «Інститут демократії імені Пилипа Орлика», Центр прав людини Zmina та інші організації, окремі журналісти — загалом понад 70 учасників.

Вступити до Медіаруху або підтримати його можна, звернувшись до координатора Вадима Міського: vadim.miskyi@gmail.com.