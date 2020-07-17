Правила придбання зброї оскаржують в Окружному адмінсуді

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов громадянина США до МВС щодо оскарження окремих положень порядку придбання зброї.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

«Позивач просить суд зобов’язати МВС протягом місяця включити паспортний документ іноземця до переліку документів, необхідних для одержання в органах поліції дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної та охолощеної зброї», - йдеться у повідомленні.

Серед інших вимог позову – визнати протиправними та нечинними положення 7.3 та 12.2 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів. Зазначається, що ця інструкція затверджена наказом МВС від 21.08.1998р. №622.

Уточнюється, що на думку позивача, оскаржувані ним положення є дискримінаційними та встановлюють обмеження для іноземців в отриманні такого дозволу.

Суд наразі вирішує питання відкриття провадження в адмінсправі.