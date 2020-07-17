Правила придбання зброї оскаржують в Окружному адмінсуді
Про це повідомляє пресслужба ОАСК.
«Позивач просить суд зобов’язати МВС протягом місяця включити паспортний документ іноземця до переліку документів, необхідних для одержання в органах поліції дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної та охолощеної зброї», - йдеться у повідомленні.
Серед інших вимог позову – визнати протиправними та нечинними положення 7.3 та 12.2 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів. Зазначається, що ця інструкція затверджена наказом МВС від 21.08.1998р. №622.
Уточнюється, що на думку позивача, оскаржувані ним положення є дискримінаційними та встановлюють обмеження для іноземців в отриманні такого дозволу.
Суд наразі вирішує питання відкриття провадження в адмінсправі.