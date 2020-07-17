ФОПам виплатили пів мільйона "карантинної" допомоги на дітей

Понад 80 тис фізичних-осіб підприємців отримають 553 тис грн. матеріальної допомоги на дітей.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Станом на 17 липня 80950 особам призначено допомогу на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, з них вже виплачено допомогу 74 892 фізичним особам. Загальна сума коштів спрямована Мінсоцполітики структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для здійснення виплат ФОПам складає 553 954,2 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики нагадали, що така допомога надається фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників та які на період карантину призупинили свій бізнес та втратили прибуток.

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Такі виплати будуть здійснюватися під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення залежно від ситуації з карантинними заходами та станом економіки країни.

В Мінсоцполітики додали, що допомогу на дітей фізичні особи-підприємці можуть оформити онлайн, заповнивши електронну форму на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики www.msp.gov.ua в розділі "е-сервіси" або за посиланням –https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua , а також скориставшись Єдиним порталом державних послуг «Дія».