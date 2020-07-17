Прощання з Героєм, "ватра" під Радою і "Блудний син" удома

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Володимир Тарасов

Тиждень у Раді: ухвалений закон про гральний бізнес, призначення місцевих виборів на 25 жовтня, нові голова Нацбанку (Кирило Шевченко) та Антимонопольного комітету (Ольга Піщанська), перехід партії "Голос" в опозицію до чинної влади, скорочення у понад тричі кількості районів – такими стали результати роботи парламенту минулими днями.

Фото: Володимир Тарасов

Крім того, у четвер, 16 липня, відбулося урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України. На ньому були присутні Президент Володимир Зеленський (на фото), а також колишні очільники держави – Леонід Кравчук (на фото), Віктор Ющенко та Петро Порошенко, народні депутати різних скликань, уряд, іноземні дипломати.

Фото: Євген Котенко

Того ж дня під стінами Ради розпочалася акція "Руки геть від мови!" проти законопроєкту №2362 народного депутата України від партії "Слуга народу" Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти", який переносить із 2020-го на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Фото: Євген Котенко

Продовжився протест і в п’ятницю, 17 липня. Мітингарі заявили, що чекатимуть розгляду у Раді законопроєкту Бужанського. Активісти підпалили димові шашки біля імітованої "ватри" із сухих гілок, яку встановили на площі перед парламентом на початку акції. На ній також розмістили плакат "Не підливайте олії у вогонь – не чіпайте мову".

Фото: Євген Котенко

Спроба активістів пронести під Верховну Раду дрова для символічної "ватри" завершилася сутичками з правоохоронцями.

Фото: Геннадій Мінченко

У Києві (на фото) та у Львові попрощалися із загиблим минулого тижня на фронті військовослужбовцем, відомим волонтером, засновником громадської організації "Пошукова ініціатива Майдану" Тарасом Матвіївим. 31-річний боєць був молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї механізованої бригади імені Короля Данила, який у 2015 році пішов добровольцем на фронт, воював у Пісках і Донецькому аеропорту. До війни Матвіїв був відомим блогером, працював журналістом та брав активну участь у Революції гідності.

Тарас Матвіїв загинув 10 липня неподалік Троїцького на Луганщині. Під час ворожого обстрілу він врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце. Однак сам загинув від розриву ворожої міни. Матвіїву присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Фото: Геннадій Мінченко

Цього тижня відбулися судові засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Так, Печерський районний суд на два місяці подовжив запобіжний захід (тримання під вартою) підозрюваним – волонтерці та лікарці Юлії Кузьменко (на фото) й ветерану АТО Андрію Антоненку. Цей же суд пом’якшив запобіжний захід іншій підозрюваній у справі – Яні Дугарь.

Фото: Євген Котенко

У Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у вівторок, 14 липня, презентували повернену до України зі США картину П’єра Гудро "Коханці, або Блудний син з повією". Картину вивезли з музею під час нацистської окупації 1941-1943 років та віднайшли 2013 року на аукціоні "Дойл" у Нью-Йорку.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Євген Котенко

Учасник акції "Руки геть від мови!" під стінами парламенту в Києві.

Фото: Євген Котенко

Посилений антикоронавірусний захист: учасники інтерактивних заходів з висвітлення перебігу прозорого приватизаційного аукціону з продажу готелю "Дніпро" в Києві.

Фото: Володимир Тарасов

"Битва ґаджетів": народні депутати України під час засідання парламенту в Києві.

Фото: Олександр Лапін

Качка у зоодворику Центрального парку культури і відпочинку у Вінниці.

Фото: Сергій Пустовіт

Собака біля охолоджувальної рамки в Полтаві.

Фото: Олександр Лапін

Черепаха у зоодворику Центрального парку культури і відпочинку у Вінниці.

Фото: Євген Котенко

Примати на території Київського зоопарку.

Фото: Юлій Зозуля

Схід сонця над Чорним морем в Одесі.

Фото: Юлій Зозуля

Птах пролітає над Чорним морем у Одесі.