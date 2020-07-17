Стали відомі результати ЗНО з математики та фізики

На інформаційних сторінках учасників ЗНО з фізики та математики доступні результати тестів.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"На інформаційних сторінках учасників розміщено результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики, фізики. Учасники можуть також завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей з цих предметів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату учасник зовнішнього незалежного оцінювання може подати апеляційну заяву у письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти.

Апеляційні заяви щодо результатів ЗНО можна подавати протягом 5 календарних днів від дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета, враховуючи день оголошення. Детальніше із процедурою подання апеляції можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в розділі «Апеляції».

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Як повідомляв Укрінформ, 17 липня основна сесія зовнішнього незалежного тестування. Експертна комісія УЦОЯО визначила порогові бали "склав/не склав" для ЗНО з математики та фізики. Вони становлять відповідно 9 та 12 балів.

Засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології відбудеться 23 липня, з географії, хімії – 28 липня.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 24 липня по 10 серпня.