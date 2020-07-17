В армію цьогоріч планують призвати 16 460 строковиків

У 2020 році на строкову службу до ЗСУ та інших військових формувань заплановано призвати 16460 осіб. З військкоматів на сьогодні вже відправлено 9465 осіб, що становить 57,5% від загального плану весняного призову, який закінчиться 31 липня.

Про це у Верховній Раді під час години запитань до уряду заявив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всього в цьому році заплановано до призову 16460 осіб, у тому числі до ЗСУ – 9000, до Нацгвардії України – 5460, до ДПСУ – 1300 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 700 осіб. Станом на сьогодні з військових комісаріатів було відправлено для комплектування ЗСУ та інших військових формувань 9465 осіб, що становить 57,5% від загального плану, в тому числі для ЗСУ – 4780 осіб», - повідомив Таран.

Він відзначив, що через пандемію коронавірусу та карантин весняний призов 2020 року проходить у безпрецедентних умовах. Відповідним указом Президента та розпорядженням уряду його було перенесено на травень-липень, тож весняна призовна кампанія триватиме до 31 липня.

Міністерством оборони спільно з Міносвіти було надано роз’яснення щодо порядку призову на строкову службу осіб, які закінчують навчання за програмою бакалаврату та виявили бажання навчатись у магістратурі. Зокрема, військовим комісаріатам та відповідним органам на місцях рекомендовано надавати відстрочку до 1 жовтня громадянам, які складають вступні іспити до магістратури. У разі виникнення непорозумінь з цього питання міністр закликав звертатись на гарячу лінію Міноборони та запевнив, що кожен випадок буде вивчатись індивідуально.

Таран також нагадав, що громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням, яке підтверджується особистою заявою.