Діалог із шахтарями має налагодитися після кадрових змін у Міненерго - Шмигаль

Соціальний діалог між Міністерством енергетики та шахтарями має покращитися після кадрових призначень у Міненерго.

Про це під час години запитань до уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми далеко просунулися, це один з перших періодів за останні роки, коли держава не боргує шахтарям заробітну плату. Що стосується соціального діалогу з міністерством - минулого тижня призначений заступник міністра з вугільної сфери. Соціальний діалог має налагодитися", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр також запропонував ініціювати розслідування щодо діяльності попереднього керівника гірничо-рятувальної служби.

"Він був звільнений у зв'язку із завершенням контракту... Але по роботі цього керівника є факти, які надали, у тому числі, трудові колективи", - додав Прем'єр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів призначив заступниками міністра енергетики Максима Немчинова та Олександра Зоріна. Немчинов має досвід роботи в ДП "Вугілля України", а Зорін очолював держпідприємства "Волиньвугілля" і "Мирноградвугілля".

Як повідомляв Укрінформ, 11 днів, із 30 червня, біля Офісу Президента проходила акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля" та представників шахт Львівсько-Волинського басейну.

Гірники вимагали, зокрема, погашення заборгованості з виплати зарплат, повного розрахунку з державними вуглевидобувними підприємствами за отримане вугілля, заборони імпорту електроенергії та вугілля газових марок із Російської Федерації та Білорусі.

Станом на 1 липня загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств із заробітної плати за 2015-2020 роки становила 271 млн грн (в тому числі за 2020 рік – 124 млн грн). У Міненерго пояснили, що цю заборгованість можливо погасити лише коштами, отриманими від реалізації вугільної продукції.

Фото: КМУ