В Росії у пожежі автобуса, що їхав з окупованого Донецька, постраждали 5 пасажирів

У дорожньо-транспортній пригоді в Росії постраждало 5 пасажирів рейсового автобуса, що рухався за маршрутом Донецьк – Санкт-Петербург. Посольство України в РФ перевіряє належність пасажирів до громадянства України.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Дипломат поінформував, що 17 липня у Ліпецькій області РФ на 375 км автомобільної траси «Дон» рейсовий пасажирський автобус марки «Елвест», що рухався за маршрутом м. Донецьк – м. Санкт-Петербург, зіткнувся з автомобілем «Газель». Внаслідок аварії в автобусі виникла пожежа. За попередньою інформацією, в автобусі перебувало 37 пасажирів (у тому числі дитина) та двоє водіїв.

“Внаслідок ДТП постраждали 5 осіб, 3 з яких були госпіталізовані до Єлецької міської лікарні (двоє із закритими черепно-мозковими травмами, один – з пошкодженням хребта), 2 особи з незначними тілесними ушкодженнями відмовилися від госпіталізації. Інших пасажирів було доправлено до готелю”, - зазначив Погорельцев.

Він додав, що внаслідок інциденту більшість паспортних документів було пошкоджено та загублено.

Директор Депаратменту повідомив, що на на місці аварії працюють рятувальні служби МНС РФ. Проводиться ідентифікація пасажирів автобуса.

“Посольство України в Російській Федерації з’ясовує обставини інциденту, перевіряє належність пасажирів до громадянства України та встановлює з ними зв’язок з метою надання необхідної допомоги”, - запевнив дипломат.