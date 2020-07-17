Основна сесія ЗНО сьогодні завершується тестуванням з хімії

У п'ятницю, 17 липня, відбудеться зовнішнє незалежне тестування з хімії.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"17 липня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Понад 14 тисяч осіб у 74 пунктах тестування упродовж 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи з хімії. Тест налічує 52 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 74 бали", - йдеться у повідомленні.

Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

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Як повідомляв Укрінформ, основна сесія зовнішнього незалежного тестування проходить в Україні з 25 червня по 17 липня.

16 липня експертна комісія УЦОЯО визначила порогові бали "склав/не склав" для ЗНО з математики - 9 балів, та для ЗНО з фізики - 12 балів.

Засідання експертної комісії зі встановлення порога "склав/не склав" з української мови та літератури, історії України, іноземних мов, біології відбудеться 23 липня, з географії, хімії – 28 липня.

Додаткова сесія ЗНО має відбутися з 24 липня по 10 серпня.