Венедіктова ініціювала об’єднання зусиль правоохоронців для забезпечення безпеки

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова ініціювала об’єднання зусиль правоохоронців щодо забезпечення безпеки та громадського порядку в країні.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“Підрив автомобіля «Укрпошти» та розбійний напад із викраденням майже 3 мільйонів гривень на Полтавщині, обстріл із гранатомета комплексу відпочинку «Аква Сіті» у Мукачево на Закарпатті, масова бійка зі стріляниною у центрі столиці та стрілянина на ринку промтоварів «7-й кілометр» на Одещині, зухвала розбірка між перевізниками зі стріляниною в Броварах на Київщині. І все це події лише останніх декількох місяців. Попри те, що забезпечення громадської безпеки та громадського порядку є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері національної безпеки України, протидія цим злочинам є недостатньо ефективною», - заявила Венедіктова.

Читайте також: Венедіктова анонсувала нараду глав правоохоронних органів з питань громадської безпеки

Вона підкреслила, що правоохоронцями повною мірою не припинено поширення незаконного обігу зброї, а злочини вчинені у громадських місцях з особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом потребують посиленої уваги органів правопорядку для їх виявлення і розкриття.

"Колеги, мобілізуйте свої зусилля задля забезпечення належної протидії злочинам, пов’язаним із незаконним обігом зброї. Необхідно спрямувати додаткові сили на виявлення і ліквідацію банд та стійких суспільно небезпечних злочинних угруповань, насамперед на Київщині", - закликала генеральний прокурор.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що питання порядку на вулицях є наріжним каменем для органів правопорядку.

“Покращити ситуацію в країні ми зможемо лише спільними зусиллями, дослухаючись до конструктивних пропозицій кожного органу», - зазначив Аваков.

Він також повідомив, що для підвищення ефективності боротьби зі злочинністю у всіх регіонах країни діє програма «Безпечне місто», у рамках якої вже встановлено 27 тисяч камер відеоспостереження.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко поінформував, що на сьогодні поліціянти по всій Україні на 100% забезпечені усіма необхідними логістичними пристроями, а час реагування на виклик поліції зменшено до 7 хвилин у містах та до 13 хвилин на загальнодержавному рівні.

В. о. директора державного бюро розслідувань Олександр Соколов вніс пропозицію розробити спільну інструкцію дій та співпраці органів правопорядку щодо боротьби зі злочинністю.

За результатами координаційної наради, її учасники підписали постанову щодо спільних заходів протидії кримінальним правопорушенням проти громадської безпеки та громадського порядку, а також вчиненим з використанням зброї.

Вона передбачає, зокрема, розробку комплексу заходів з попередження найбільш небезпечних кримінально караних посягань на життя та здоров’я громадян, створення міжвідомчих робочих груп, вивчення стану досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень цієї категорії.

"Переконана, що усвідомлення спільних пріоритетів діяльності та прийняття конкретних узгоджених заходів сприятиме нашій подальшій плідній роботі і дасть змогу забезпечити ефективну протидію кримінальним правопорушенням. Налагодженню співпраці сприяють і такі координаційні наради. Вони не відбувалися із 2015 року, а за останні місяці ми провели три таких заходи і вже бачимо результати. Ми маємо спільними зусиллями зупинити свавілля і беззаконня", - резюмувала генпрокурор.