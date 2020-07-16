Посол ЄС передав Нацполіції нову партію захисних засобів проти COVID-19

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас передав Національній поліції України 150 тисяч респіраторів, 170 тисяч масок та 60 тисяч захисних халатів, які були профінансовані ЄС.

Про це Представництво ЄС в Україні повідомило у Facebook.

"Ми надаємо ці засоби особистого захисту українським працівникам поліції, аби вони могли бути у безпеці під час служби. Ця доставка значно покращить спроможність Національної поліції працювати в період пандемії", - сказав Маасікас.

У Представництві поінформували, що засоби індивідуального захисту для працівників Нацполіції були надані проєктом Європейського Союзу PRAVO Police.

Як повідомлялося, станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджені 56 455 випадків COVID-19, із них за добу - 848.

Фото: European Union in Ukraine, Facebook