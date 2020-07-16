Підвищення зарплат медикам у школах вирішують місцеві громади - Степанов

Про це на брифінгу в четвер, 16 липня, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Медичні працівники, які працюють у школах, працюють у закладах освіти. А заклади освіти - комунальна власність, вони належать громадам. Фінансує їх мерія або територіальна громада. Все фінансування, в тому числі і питання заробітної плати медпрацівників, належить до компетенції цих органів управління", - сказав Степанов.

Він зазначив, що в період карантину допомога і фаховий рівень цих медпрацівників важливі для збереження здоров'я дітей і закликав представників місцевого самоврядування підвищити зарплати шкільним медикам із нового навчального року.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 19 червня схвалив збільшення зарплат для медиків із 1 вересня. За даними глави МОЗ, передбачено підвищення на 3500 гривень.

Станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджені 56 455 випадків COVID-19, з них за добу - 848.