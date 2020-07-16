Співробітника Служби безпеки судитимуть за смертельну ДТП

Працівник Служби безпеки України, якого обвинувачують у смертельному наїзді на двох пішоходів у Хмельницькій області, постане перед судом.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань .

«До суду скеровано обвинувальний акт стосовно оперуповноваженого відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Хмельницькій області, який наприкінці минулого року, перебуваючи за кермом службового авто, збив на смерть двох пішоходів», - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що увечері 25 грудня 2019 року правоохоронець під час руху вулицею одного із сіл Хмельниччини на службовому авто марки Daewoo Lanos перевищив швидкість, через що скоїв наїзд на двох пішоходів – 46-річного чоловіка та 38-річну жінку.

Пішоходи, які переходили дорогу у невстановленому місці, від отриманих травм загинули на місці події.

Правоохоронець обвинувачується у порушенні правил водіння транспортного засобу, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 2 ст. 415 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі теруправління ДБР, розташованого у Хмельницькому, процесуальне керівництво - військова прокуратура Хмельницького гарнізону Західного регіону України, оперативний супровід - Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції України у Хмельницькій області.