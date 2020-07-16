З початку року в Україні нарахували вже 40 випадків ботулізму

З початку року в Україні зафіксовано 40 випадків захворювання на ботулізм, в тому числі у двох дітей, дві особи померли.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"З початку року і станом на 15 липня в Україні зафіксовано 40 випадків ботулізму, з них двоє дітей віком 9 і 13 років. Двоє людей померли", - йдеться у повідомленні.

Центр громадського здоров'я попереджає, що вживання виготовлених у домашніх умовах консервів, в'яленої, копченої, солоної риби й інших продуктів харчування, придбаних в місцях несанкціонованої торгівлі, може призвести до захворювання на ботулізм.

Ботулізм — це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини.

Найкращий спосіб захистити своє здоров'я — утримуватися від споживання їжі, про якість якої споживачу достеменно невідомо.

Центр громадського здоров’я України закликає українців відповідально ставитися до свого здоров'я і не споживати в'ялену, солену та консервовану рибу, консерви або вироби з м'яса без належної термообробки.