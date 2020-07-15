В Україні проведуть масштабний онлайн-проєкт кастинг-індустрії

В Україні пройде перший Форум кастинг-директорів - масштабний онлайн-проєкт з елементами освітньої програми.

Про це Укрінформу повідомили в Асоціації кастинг-директорів, яка виступила ініціатором проведення заходу.

«Спільнота кастинг-директорів України налічує приблизно 100 фахівців, які працюють з телеканалами, великими студіями, середніми та малими продакшенами. Вони прослуховують від 6 до 12 тисяч українських акторів усіх рівнів кваліфікації, і певним чином впливають та формують український аудіовізуальний продукт», - зазначив кастинг-директор, співзасновник Форуму кастинг-директорів Павло Макарченко.

Ініціатива пройде за підтримки Українського культурного фонду.

В рамках форуму відбудеться лекторій для акторів, серія освітніх заходів для кастинг-директорів та практичний курс для тих, хто хоче увійти в професію. Проєкт триватиме чотири місяці, а один з блоків пройде в рамках кінофестивалю «Молодість». Участь у всіх подіях безкоштовна.

Під час проєкту будуть публічно обговорюватися проблеми, які існують в українській кастинг-індустрії. Це - відсутність стандартів роботи кастинг-директорів; відірваність від міжнародного контексту; не завжди чітка взаємодія між кастинг-директорами і продюсерами, режисерами та акторами.

«У грудні 2019 відбулась перша зустріч новоствореної асоціації кастинг директорів, на якій вперше були публічно озвучені проблеми самими кастинг-директорами. У розробці даного проєкту ми багато в чому послуговувались даними, отриманими на цій зустрічі», - розповіла кастинг-директор, співзасновниця форуму та Української асоціації кастинг-директорів Ольга Любарова.

Серед учасників і спікерів проєкту українські та зарубіжні кастинг-директори, актор і режисер Ахтем Сеїтаблаєв, продюсер Володимир Яценко, режисери Наріман Алієв та Марина Степанська, інші професіонали кіноіндустрії.

Учасники будуть обговорювати галузеві проблеми та обмінюватися досвідом в чотирьох блоках:

- онлайн-лекторій для акторів від кастинг-директорів (14 липня - 6 серпня);

- освітні онлайн-заходи галузевого форуму кастинг-директорів в рамках кінофестивалю «Молодість» (25-28 серпня);

- онлайн-курс для тих, хто хоче увійти в професію «Лабораторія кастинг-директора» (у серпні відбір учасників, з 15 вересня до 16 жовтня - проведення курсу);

- підсумкова подія та презентація результатів проєкту (жовтень).

Проєкт стартує із зустрічі номінантки на «Еммі», кастинг-директорки, учасниці ICDN, Ненсі Бішоп (Чехія). Вона проведе воркшоп «Як українському актору потрапити в міжнародний проект?». Подія відбудеться 14 липня онлайн, початок о 16:00, реєстрація за лінком: uacd.com.ua/lectures.

Як повідомлялося, Українська асоціація кастинг-директорів - це об'єднання кастинг-директорів аудіовізуальної індустрії України, для розвитку спільних інтересів, становлення професіоналізму в галузі, підвищення статусу професії, забезпечення вільного обміну інформацією, ідеями та стандартизації робочої практики.