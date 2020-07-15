Кабмін виділив кошти на підготовку лікарів-інтернів

Кабінет міністрів виділив кошти у сумі 103,6 млн грн для оплати праці лікарям-інтернам.

Відповідне рішення ухвалене 15 липня на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Прийняття даного рішення дозволить виділити Міністерству охорони здоров’я на безповоротній основі 103 млн 655 тисяч грн для забезпечення відшкодування витрат базам стажування на оплату праці лікарів-інтернів першого року навчання, а також другого та третього року навчання. Ми забезпечимо наших інтернів відповідними ресурсами на заробітну плату”, - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Рішення ухвалено з доопрацюванням в частині визначення джерел балансування даних видатків.