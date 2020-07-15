В Україні планують створити фонд для потерпілих від кримінального насильства

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Державний фонд відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України», - йдеться у тексті законопроєкту.

У пояснювальній записці до законопроєкту «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо механізму фінансового забезпечення відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень» уточнюється, що створення такого фонду допоможе забезпечити стабільне фінансування відшкодувань, які виплачуються потерпілому у зв’язку з вчиненням насильницького кримінального правопорушення, та дозволить запобігти спрямуванню джерел фінансування на інші цілі.

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Джерелами такого фонду пропонується визначити кошти, що надходять від виконання покарань у вигляді штрафів та виправних робіт, збору на відшкодування шкоди, завданої насильницькими кримінальними правопорушеннями та коштів, що були виплачені потерпілому у зв’язку з вчиненням насильницького кримінального правопорушення та повернуті в порядку регресу у дохід держави з підстав визначених законопроєктом про відшкодування шкоди.

Уточнюється, що порядок визначення розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, їх виплати та повернення до держбюджету коштів у випадках, передбачених законопроєктом про відшкодування шкоди, визначається Кабміном.

Як планується, цей документ у якості закону набирає чинності з наступного дня за днем його опублікування.