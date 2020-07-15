МОЗ перегляне критерій для віднесення країн до "червоної зони"

Міністерство охорони здоров'я перегляне критерій щодо країн "червоної зони".

Про це на брифінгу 15 липня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми внесли пропозицію щодо збільшення цього критерію до 55 (активних хворих - ред.) на 100 тис. населення . Тобто країни, які будуть мати вище 55, будуть попадати в перелік країн "червоної" зони, менше 55 - "зеленої" зони", - сказав Степанов.

Він також повідомив, що зараз до списку країн "зеленої" зони віднесено Нідерланди, в цій країні, за даними МОЗ, кількість активних хворих складає 14,5 на 100 тисяч населення.

Раніше в Україні був встановлений критерій 40 активних хворих на 100 тисяч населення.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджені 55 607 випадки COVID-19, за добу — 836 нових.

У світі підтверджено 13 462 873 випадків COVID-19, із яких 581 317 – летальні, а 7 852 445 людей вилікувалися.