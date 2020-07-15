Посвідчення водія у сервісних центрах МВС можна отримати без черги

Пластикове посвідчення водія відтепер можна забрати у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ без черги.

Про це повідомляє пресслужба МВС України у Facebook.

«Відтепер забирай пластикове посвідчення водія у сервісних центрах МВС без черги. Щоправда, перед цим замов його онлайн через Електронний кабінет водія», - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, для цього необхідно авторизуватися у е-кабінеті водія, перейти у блок «Електронні послуги» й обрати «Відновлення та обмін посвідчення водія». Після цього необхідно заповнити обов'язкові поля та прикріпи сканкопію медичної довідки з обох сторін одним файлом (.pdf).

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Потім громадянин має обрати місце отримання документа, підписати заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП), сплатити послугу особисто банківською картою, а потім перевірити свою е-пошту - на неї автоматично надійде квитанція про оплату, і очікувати зміни статусу в е-кабінеті водія на «опрацьовано».

У МВС радять громадянам також узгодити отримання пластикового посвідчення водія в обраному сервісному центрі МВС.