Суд продовжив нічний домашній арешт Гримчаку

Вищий антикорупційний суд продовжив дію запобіжних заходів ексзаступнику глави МінТОТ Юрію Гримчаку та його "помічнику" у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це інформує пресслужба ВАКС.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора та продовжила строк дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та його "помічнику". Також продовжено до 7 вересня 2020 року включно строк дію процесуальних обов`язків, покладених на обвинувачених", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 22 травня САП направила до ВАКС справу стосовно ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака і його так званого "помічника", яких звинувачують у шахрайстві і підбурюванні до надання хабаря.

Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів гривень. Згодом суд ще двічі ухвалював рішення про продовження арешту, зокрема, суддя ВАКС 24 грудня продовжила строк тримання Гримчака під вартою до 14 лютого 2020 року.

Водночас 30 січня ВАКС змінив Гримчаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.