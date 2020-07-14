"Прямий" позивається до Нацради через позапланову перевірку

Телеканал "Прямий" подав до Окружного адмінсуду Києва позовну заяву до Нацради з питань телебачення і радіомовлення через рішення про позапланову перевірку.

Про це інформує пресслужба ОАСК.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла позовна заява ТОВ "Телеканал "Прямий" до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Серед вимог позову - визнати протиправним та скасувати рішення Нацради від 9 січня 2020 року, яким було призначено позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий", - йдеться у повідомленні.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адмінсправі за цим позовом.

Як повідомлялося, 9 січня Нацрада призначила позапланову перевірку "Прямого" каналу за скаргою громадянки Касьяненко на ведучого Сергія Пояркова, який нібито ображав у програмі "Поярков News" Президента Володимира Зеленського.