Охорона посольства Ізраїлю і Нацполіція провели спільні навчання

Охорона посольства Ізраїлю і Нацполіція провели спільні навчання

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Укрінформ
У Києві охорона посольства Ізраїлю спільно з Національною поліцією України провели навчання.

Про це повідомляє Укрінформ.

Охорона посольства Ізраїлю спільно з Національною поліцією України провели навчання та відпрацювали сценарії тактичних дій у критичних ситуаціях загрози безпеці.

Посольство Ізраїлю і Нацполіція України провели спільні навчання / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

У навчаннях взяли участь фахівці-вибухотехніки та кінологи Національної поліції України.

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