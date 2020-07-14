Охорона посольства Ізраїлю і Нацполіція провели спільні навчання
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Укрінформ
У Києві охорона посольства Ізраїлю спільно з Національною поліцією України провели навчання.
Про це повідомляє Укрінформ.
Охорона посольства Ізраїлю спільно з Національною поліцією України провели навчання та відпрацювали сценарії тактичних дій у критичних ситуаціях загрози безпеці.Посольство Ізраїлю і Нацполіція України провели спільні навчання / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ
У навчаннях взяли участь фахівці-вибухотехніки та кінологи Національної поліції України.