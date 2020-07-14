Суд відклав підготовче засідання у справі "Трейд Коммодіті"

Вищий антикорупційний суд відклав підготовче засідання у справі про ймовірну розтрату більше 58 млн грн Міноборони, одним із фігурантів якої є ексзаступник міністра оборони Ігор Павловський, на 30 липня.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

"На засіданні, яке відбулось 14 липня 2020 року, колегією суддів розглядались скарги сторони захисту на рішення, які було прийнято в ході досудового розслідування. Наступний розгляд у справі призначено на 30 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У САП нагадали, що розслідування, яке проводили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, встановило, що ексзаступник міністра оборони України, директор та працівник відділу Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, службовець Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони та представник ТОВ "Трейд Коммодіті" у 2016 році без передбачених законом підстав, шляхом підготовки та підписання додаткових угод до договорів поставки паливно-мастильних матеріалів для потреб Міноборони, організували підвищення цін на нафтопродукти, через що державі було заподіяно збитки на суму 58 126 559,92 грн.

Дії цих осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 ККУ.

Уточнюється, що 8 жовтня 2019 року обвинувальний акт у справі скеровано до ВАКС для розгляду по суті.