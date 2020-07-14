На базі садиби Даховських хочуть створити музей Історії українського війська

Верховна Рада ухвалила звернення до Кабінету міністрів щодо необхідності збереження ландшафтно-архітектурного комплексу "Садиба Даховських" та створення на його базі державного ландшафтно-паркового музею Історії українського війська.

За постанову №3581 проголосувало 335 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Комплекс «Садиба Даховських» перебуває на балансі Міністерства оборони України. На його базі пропонується створити єдиний в Україні державний ландшафтно-парковий музей Історії українського війська, забезпечити його ресурсами для повноцінного функціонування як цілісного військово-патріотичного комплексу.

З цією метою передбачається передати з балансу квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква Міністерства оборони державному ландшафтно-парковому музею Історії українського війська на праві оперативного управління 41 будівлю та земельну ділянку площею 88,8 га, які входять до складу «Садиби Даховських».

Пропонується також передбачати при підготовці проєкту Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та в проєктах законів про Держбюджет на наступні роки видатки за цільовим призначенням Міністерству оборони для проведення робіт з реконструкції та облаштування комплексу «Садиба Даховських» з метою створення на його базі музею Історії українського війська та його фінансування.