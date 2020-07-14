Степанов - про новий навчальний рік: Розробимо максимально зручні та дієві правила

Міністерство охорони здоров'я разом із Міністерством освіти та науки розробляють правила, за якими школи розпочнуть роботу з 1 вересня.

Про це на брифінгу у вівторок заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми намагаємося розробити максимально зручні правила... Ще не було такої ситуації, яку зараз переживає світ. Тому маємо розробити максимально комфортні правила, які б гарантували безпеку у даному випадку дітей”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня під час години запитань до уряду у Верховній Раді Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд передбачає можливість дистанційного навчання в школах, що, втім, не скасовує традиційного навчального процесу. За умови помірного розвитку ситуації навчальний процес у школах буде розпочатий з дотриманням елементів захисту дітей і вчителів, що передбачає масковий режим, дезінфекцію, дотримання дистанції.

Пізніше в.о міністра освіти Сергій Шкарлет заявив в інтерв'ю "Лівому берегу", що діти мають піти до школи. Водночас він додав, що, можливо, Міносвіти запровадить змішану форму – частково офлайн, частково онлайн, чи відвідування школи змінами, нині опрацьовуються запасні варіанти.

Станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу — 638 нових.