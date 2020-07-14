При МОЗ почала роботу Медична рада

У понеділок, 13 липня, розпочала роботу Медична рада при МОЗ, яка займатиметься питаннями реформування медицини. Збиратися рада буде двічі на місяць.

Про це на брифінгу 14 липня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Вчора в МОЗ відбулося перше засідання Медичної ради. Основне її завдання - поради щодо реформування медицини, втілення медичних технологій, розвиток нових технологій, питання освіти ... Це стосується і реформування окремих галузей високоспеціалізованої допомоги, психіатричної меддопомоги, протитуберкульозної допомоги, як фінансувати ті чи інші невеликі районні лікарні", - зазначив Степанов.

Він повідомив, що заступником голови Медичної ради обрано кардіохірурга Василя Лазоришинця, секретарем — анестезіолога Сергія Дуброва.