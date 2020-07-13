Додаткова сесія вступу в магістратуру пройде цього тижня
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
"Додаткова сесія ЄВІ (єдиного вступного іспиту) відбудеться 16 липня, ЄФВВ (єдиного вступного фахового випробування) — 17 липня", - йдеться у повідомленні.
В УЦОЯО також повідомили, що 15 липня в «Кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ» буде розміщено запрошення-перепустки, у яких зазначено адреси пунктів тестування.
Доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листа та пін-кодом, зазначеним у ньому.
Учасники ЄФВВ/ЄВІ мають самостійно сформувати й завчасно роздрукувати запрошення-перепустку.
Окремо в УЦОЯО наголосили, що пункти тестування для проведення додаткової сесії вступних випробувань створюються в Києві. Допуск вступників до пункту тестування буде розпочато о 9.15 і припинено за 10 хвилин до початку тестування.
Як повідомляв Укрінформ, основна сесія вступних випробувань в магістратуру відбулася 1 та 3 липня.