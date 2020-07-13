Додаткова сесія вступу в магістратуру пройде цього тижня

У четвер, 16 липня, та у п'ятницю, 17 липня, пройде додаткова сесія вступу в магістратуру.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Додаткова сесія ЄВІ (єдиного вступного іспиту) відбудеться 16 липня, ЄФВВ (єдиного вступного фахового випробування) — 17 липня", - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО також повідомили, що 15 липня в «Кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ» буде розміщено запрошення-перепустки, у яких зазначено адреси пунктів тестування.

Доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листа та пін-кодом, зазначеним у ньому.

Учасники ЄФВВ/ЄВІ мають самостійно сформувати й завчасно роздрукувати запрошення-перепустку.

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Окремо в УЦОЯО наголосили, що пункти тестування для проведення додаткової сесії вступних випробувань створюються в Києві. Допуск вступників до пункту тестування буде розпочато о 9.15 і припинено за 10 хвилин до початку тестування.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія вступних випробувань в магістратуру відбулася 1 та 3 липня.