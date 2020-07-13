Антикорупційний суд переніс розгляд справи Насірова

Вищий антикорупційний суд переніс розгляд провадження, фігурантом якого є ексголова ДФС України Роман Насіров, на 29 липня.

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

«За результатами судового засідання, яке відбулось 13 липня 2020 року, колегія суддів ВАКС дослідила ще 2 томи письмових доказів, долучених прокурором. Наступний розгляд у справі – о 14:00 год. 29 липня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, колишнього главу ДФС Романа Насірова та керівника Департаменту ДФС Володимира Новікова обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Крім того, Насірову інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

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За версією слідства, в період 2015-2016 рр. Насіров дозволив компаніям народного депутата Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

Володимир Новіков був затриманий 30 березня 2017 року. Солом’янський райсуд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 травня із можливістю внесення застави у розмірі 8 млн грн. Пізніше він вніс гроші і вийшов на волю.