Закон про підтримку креативних індустрій є кроком назустріч культурі - Ткаченко

Підписання Президентом України Володимиром Зеленським закону про підтримку креативних індустрій є кроком назустріч культурі.

Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

"Крок назустріч культурі та креативним індустріям! Президент підписав закон 3377 на підтримку креативних індустрій. Нарешті невизначеність, у якій опинилися сфера культури та креативних індустрій, стабілізується. Прописані у законі положення допоможуть не просто розраховувати на державну допомогу, а отримати її", - написав Ткаченко.

Він додав, що тепер індустрія отримала гарантії та реальний механізм для виходу з кризи – запрацюють грантова система та безповоротна фінансова підтримка, а відповідне фінансування Кабмін передбачив минулого тижня.

"Наш наступний крок – добитись зменшення ставки ПДВ і ввести її на рівні 7%. Рухаємося далі", - зауважив Ткаченко.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Цей закон Верховна Рада ухвалила в другому читанні 16 червня. Його підтримали 343 народні депутати.

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Документом встановлюється зменшення плати за оренду майна за вимогою наймача закладу культури, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, впродовж усього часу, коли воно не могло використовуватися.

Також документ надає додаткові можливості для радіо через спрощення процедур шляхом внесення змін до закону «Про рекламу».

Крім того, документ поширює держпідтримку кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроєктів. Зазначається, що для національних ігрових, анімаційних, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, серіалів та фільмів-дебютів вона може бути в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості.

Вносяться зміни до закону «Про оренду державного та комунального майна» з метою унормування надання закладами культури платних послуг у сфері культури та мистецтв.

Кабінет міністрів у місячний термін з дня набрання чинності законом має розробити та затвердити порядок та умови надання держпідтримки кінематографії у формі державної субсидії на розвиток кінопроєкту. Також уряд має затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися державними й комунальними закладами культури, що не є орендою.