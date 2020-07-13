Антоненку знову хочуть продовжити арешт – юрист

«О 10:41, коли засідання ще не розпочалося, надійшло клопотання про нове продовження ув’язнення», - написав Маслов.

У коментарях до свого посту юрист виклав скрін відповідного повідомлення, яке було скеровано на адресу одного з адвокатів Антоненка, Дмитра Кругового.

«У відповідності до Глави 6 Кримінального процесуального кодексу України повідомляю про необхідність надання підозрюваному Антоненку А.С. у кримінальному провадженні… копії клопотання про продовження строку тримання під вартою та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність продовження строку тримання під вартою», - зазначається у сканкопії клопотання, яке підписав старший слідчий в ОВС Василь Бирко.



Згідно з цим повідомленням, адвокатам Антоненка необхідно з’явитися 15 липня о 17:00 до ІТТ за адресою м. Київ, провулок Косогірний, 7, для участі у наданні цих копій.

Раніше Київський апеляційний суд залишив Антоненка під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.