Сьогодні відбудеться ЗНО з біології

У понеділок, 13 липня, відбудеться зовнішнє незалежне тестування з біології, яке складатимуть майже 114 тисяч осіб.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"Сьогодні ЗНО з біології. Для проходження тесту зареєструвалися 113 895 осіб, для яких створено 7 711 аудиторій у 486 пунктах тестування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, тест налічує 50 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 82 бали.

Допуск учасників до пунктів ЗНО розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

Український і регіональні центри оцінювання просять учасників ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не забувати, що безпека – спільна справа.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Як повідомляв Укрінформ, з 25 червня по 17 липня в Україні триває основна сесія зовнішнього незалежного тестування. Учасники ЗНО склали тести з математики, української мови та літератури, іноземних мов, фізики, історії України.