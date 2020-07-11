Шкарлет каже, що проти нього розгорнули інформаційну війну

Виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет знову запевнив, що у його наукових роботах немає плагіату, а проти нього самого розгорнута інформаційна війна.

Про це йдеться у листі т.в.о. міністра до Українського Католицького Університету, оприлюдненого на сайті УКУ.

"В останні дні проти мене розпочато інформаційну війну. Влаштовуються пікети, «перфоманси», флешмоби, на телебаченні – купа сюжетів, на сайтах – суцільні звинувачення, і ми чудово розуміємо, що ця робота кимось координується і фінансується... Запевняю Вас: я ніколи не допускав плагіату або випадків академічної недоброчесності. Вважав і вважаю, що будь-хто, якщо він (чи вона) працює недоброчесно – не має права займатися наукою і називати себе науковцем", - наголосив Шкарлет.

За його словами, розміщені в Інтернеті статті не доводять факт плагіату, оскільки "недобросовісні люди можуть легко і швидко сфальсифікувати будь-які статті і файли, що і сталося у моєму випадку".

"Найперші звинувачення у плагіаті було оприлюднено 3 червня – відразу після того, як стало відомо, що Шкарлет є одним із претендентів на посаду Міністра. До цього моменту Шкарлета жодного разу у плагіаті не звинувачували. Ще дві статті – 4 червня. У інформаційний простір запущено масовані "інформаційні бомби"... У мережі з’являються колективні листи, в який йде посилання на фейковий сайт і на фейкове звернення Наукового комітету. Проте до Міністерства освіти і науки України, де я працюю зараз – жодного звернення, жодної скарги не надходило", - пише т.в.о. міністра.

Шкарлет переконаний, що в Україні варто розробити та імплементувати чіткий правовий механізм проведення перевірок фактів академічної недоброчесності та плагіату, адже зараз такого механізму просто не існує, а за результатами перевірок, які наразі тривають у Національному університеті "Чернігівська політехніка", де він до моменту призначення працював ректором, сподівається, "що найближчими днями будуть оприлюднені її результати, а оприлюднені вони будуть обовʼязково".

Т.в.о. міністра також нагадав про презумпцію невинуватості, яка діє в нашій країні, та про те, що лице суд може встановити факт плагіату. При цьому він заявив, що готовий надавати роз’яснення і відповіді з будь-яких питань як щодо своєї наукової діяльності, так і щодо роботи у "Чернігівській політехніці", адже відкритий і готовий до співробітництва як із журналістами, так і з науковими колами України.

Нагадаємо: 1 липня 2020 року Ректорат Українського Католицького Університету оприлюднив заяву під назвою “Хибне рішення, яке неможливо замовчати”, у якому висловив застереження щодо способу та доцільності призначення ректора Сергія Шкарлета т.в.о. міністра освіти і науки України у зв’язку із закидами освітньої громадськості на його адресу у порушенні академічної доброчесності та відсутності чіткої публічної позиції щодо ключових питань і принципів реформи освіти в Україні.