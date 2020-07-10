Законопроєкт “Про медіа” критикують провідники російських дискурсів — Потураєв

Найбільше критикують проєкт закону про медіа провідники російських дискурсів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, коментуючи твердження журналіста, що проросійські канали щодня поширюють фейки на зразок “діюча влада домовилася з МВФ скоротити кількість населення”.

“Якщо подивитися, де саме найбільше критикують цей закон, це якраз ті канали, про які ви згадали. Ті, хто критикує проєкт, точно є провідниками таких дискурсів", - заявив Потураєв.

Він додав, що проєкт закону про медіа частково точно допоможе інформбезпеці. "Сьогоднішній медійний законопроєкт, у разі ухвалення, дозволить ретельно вивчати структуру власності і розуміти, як фінансуються такі канали... Ми, швидше, пропонуємо економічні інструменти наведення ладу. І з власністю як такою, і з фінансуванням тощо. Контентних обмежень, які б дозволили боротися з цим, про що ви кажете, тут у принципі немає”.

Втім, Потураєв повідомив, що для власників таких ресурсів теж є "добрі" новини. “Протягом цього року з’явилися два закони щодо боротьби з мовою ненависті і з маніпуляціями у Франції та Німеччині. Ми зараз уважно вивчаємо ці закони. Вони якісні, зроблені з дотриманням усіх стандартів свободи слова, свободи висловлювання і свободи медіа, але жорсткі. І, я думаю, що ми зможемо підготувати на їх основі власні закони, і ніхто не зможе нам сказати, що це наші якісь витівки”, - додав Потураєв.