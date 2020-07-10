Ткаченко анонсував національні круглі столи в різних містах країни

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував програму «Національних круглих столів» у різних містах країни.

Про це він повідомив у Facebook.

"Культура – це не лише мистецтво, культура – це про людей. Наша мета – об’єднати націю задля прогресу і прориву країни, а також відсічі агресору. Саме тому сьогодні так актуально розпочати культурний діалог в українському суспільстві. Для цього починаємо програму «Національних круглих столів». Проєкт спрямовано на те, щоб проявити чуттєві теми в культурних питаннях", - зазначив він.

Всього заплановано 7 круглих столів у різних містах – Чернівці, Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Острог, Полтава. Кожен круглий стіл буде присвяченій окремій темі та матиме свого координатора.

Він зазначив, що перше обговорення пройде на початку серпня, а перший круглий стіл вже у вересні. Дискусія науковців обов’язково буде доступна і в онлайн.

Круглі столи відбудуть за темами: Історичний напрямок (Історичні постаті, Самоідентифікація тощо); Культурний напрямок (Музика, Образотворче мистецтво, Література); Духовний напрямок (Релігія, Церква); Мовний напрямок; Філософський напрямок («Право на щастя», «Культура діалогу»); Екологічний напрямок.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua