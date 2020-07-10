Луганщина у вогні, рожеве озеро й "димовий прапор"

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Олексій Ковальов

Поблизу села Осколонівка Новоайдарського району Луганщини в понеділок, 6 липня, виникла лісова пожежа. Її локалізували в четвер, 9 липня, а станом на ранок п’ятниці відкритого горіння не спостерігалося, лише тління деревини. Лісова пожежа виникла на території Боровського та Охтирського лісництв на площі близько 50 га. Підтверджено загибель 5 осіб. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

Фото: Олексій Ковальов

Зранку 7 липня пожежу локалізували вперше, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району. Вогнем тут знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків (на фото). Крім того, знищено 80 дачних будинків кооперативу "Вовче озеро".

Фото: Євген Котенко

У середу, 8 липня, Печерський районний суд Києва залишив без розгляду подання про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Петру Порошенку у справі про призначення ним Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Як повідомлялося, 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора оголосили підозру Порошенку в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного призначення на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка. Суддя Печерського райсуду Сергій Вовк у середу, 8 липня, продовжив обирати запобіжний захід Порошенку у справі про нібито незаконне призначення Семочка. Прокурори просили суд зобов'язати Порошенка здати паспорти для виїзду за кордон і не переміщатися територією України без дозволу слідчого. Також прокурори 8 липня заявили про завершення слідства у справі призначення Семочка та вручення Порошенку відповідної постанови про це.

Фото: Олена Худякова

У столичному парку ім. Тараса Шевченка відбулася акція "200 днів брехні" на підтримку музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга Юлії Кузьменко і військової медсестри Яни Дугарь – підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. За словами організаторів, метою акції стало привернення уваги до доказів невинуватості та фактів фабрикації справи Шеремета.

Фото: Євген Котенко

Українці відсвяткували Івана Купала. А в столичному гідропарку до свята презентували благодійний онлайн-марафон світового українства, присвячений 50-річчю пісні Володимира Івасюка "Червона рута".

Фото: Дмитро Смольєнко

Тиждень виявився багатим на рекорди. Так, у Запоріжжі встановили патріотичний рекорд "Найбільший прапор України з димових шашок".

Фото: Володимир Тарасов

А в Києві представниця модельного бізнесу Міла Кузнєцова отримала диплом від Національного реєстру Книги рекордів України в номінації "Найбільші жіночі натуральні груди". Жінка має 13-й розмір грудей і вирішила це зафіксувати.

Фото: Володимир Тарасов

У свою чергу національна рекордсменка минулого року в номінації "Найдовше дитяче волосся" Олена Корзенюк зараз замахнулася на світовий рекорд – подала заявку до Книги рекордів Гіннеса.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Олексій Ковальов

Наслідки пожежі у селищі Вовчий на Луганщині.

Фото: Євген Котенко

Учасники акції протесту біля будівлі Дарницького районного суду Києва проти народного депутата від "Опозиційного платформи - За життя" Віктора Медведчука, який подав позов проти журналіста Вахтанга Кіпіані через його книгу "Справа Василя Стуса".

Фото: Євген Котенко

Чоловік на території Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Фото: Сергій Гудак

Поліцейський у масці їде на велосипеді в Ужгороді.

Фото: Дмитро Смольєнко

Співробітник ДСНС перевіряє сільськогосподарську техніку під час профілактичного рейду в місцях збирання врожаю на Запоріжжі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Захід сонця на Генічеському озері на Херсонщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Туристичні принади Херсонщини "окрилюють".

Фото: Микола М’якшиков

Учасник навчально-профілактичного заходу щодо попередження нещасних випадків на воді в Дніпрі.

Фото: Геннадій Мінченко

Люди у човні пливуть Дніпром у Києві.

Фото: Юрій Рильчук

Троянда після повені в селі Петрилів на Івано-Франківщині.

Фото: Сергій Гудак

Махаон сидить на квітці лаванди в Ужгороді.