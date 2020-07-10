В Україні назвали пляжі з "брудною" водою

Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) оприлюднив перелік пляжів, на яких виявлено відхилення показників якості води.

Із ним можна ознайомитися на сторінці ЦГЗ у Facebook.

Зокрема, у Донецькій області відхилення від стандарту за звітний період виявлено: міський пляж у районі готелю "Турист" м. Маріуполь. У пробах води з громадського пляжу смт Ялта виділено v. Parahaemolуtісus. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.

У Запорізькій області відхилення від стандарту виявлено: пляж "Центральний — ліва сторона" м. Запоріжжя, міський пляж "Сонячний" м. Енергодар, пляж "Правий берег" м. Запоріжжя, пляж м. Енергодар. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.

У Миколаївській області відхилення від стандарту виявлено у пробах морської води: міський пляж "Чайка" і пляж "Прибій" у м. Миколаїв, пляж "Стрілка" у м. Миколаїв, пляж у м. Первомайськ. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.

В Одеській області відхилення від стандарту виявлено: пляж м. Одеса — "Аркадія", "Дельфін", 13 і 16 станції Великого Фонтану, пляж м. Одеса. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.

У Херсонській області відхилення від стандарту виявлено в 1 пробі річкової води пляжа м. Нова Каховка. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.

У м. Київ відхилення від стандарту виявлено: "Пуща-Водиця", пляж "Вербний", "Пуща-Водиця"/5–7 лінія/на р. Горенка. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.

У цьому оздоровчому сезоні ведеться спостереження за якістю води на 178-ми річкових пляжах. З повним переліком пляжів і якістю води в них можна ознайомитися за посиланням.