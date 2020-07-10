В українських СІЗО та в'язницях - понад 300 росіян

У слідчих ізоляторах та в'язницях України наразі перебувають понад 300 громадян РФ.

Про це йдеться у відповіді Державної кримінально-виконавчої служби на запит Радіо Свобода .

«Станом на 1 червня 2020 року в слідчих ізоляторах утримувалося 720 іноземних громадян, з них 126 громадян Російської Федерації. В установах виконання покарань трималося 459 іноземних громадян, з них 184 особи, які є громадянами Російської Федерації», – заявили у ДКВС.

Раніше повідомлялося, що станом на 1 вересня 2019 року в українських СІЗО утримували 130 росіян, ще 206 – в установах виконання покарань.