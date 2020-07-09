Зеленський продав будинок під Києвом та перебрався до Конча-Заспи - ОП

Президент Володимир Зеленський продав будинок у с. Іванковичі в Київській області та тимчасово переїхав зі своєю сім'єю до державної резиденції "Конча-Заспа".

Про це повідомляє Офіс президента.

"Президент України Володимир Зеленський повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані. Глава держави у липні 2020 року продав будинок у с. Іванковичі в Київській області. Крім того, Володимир Зеленський здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташований проданий будинок", - йдеться у повідомленні.

В Офісі зауважили, що відповідна інформація була внесена в Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 7 липня 2020 року.

Як зазначається, Президент з сім’єю тимчасово проживатиме у державній резиденції "Конча-Заспа".

Нагадаємо: нещодавно Національне агентство з питань запобігання корупції склало на Президента України Володимира Зеленського два протоколи про адміністративне порушення у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.