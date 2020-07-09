Росія включила журналіста Бабченка до списку "терористів та екстремістів"

Федеральна служба з фінансового моніторингу включила до списку терористів та екстремістів журналіста і блогера Аркадія Бабченка, який емігрував з РФ в 2017 році.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Росфінмоніторинг включив блогера Аркадія Бабченка до переліку терористів та екстремістів. Причини такого рішення не повідомляються", - йдеться в публікації.

Включення до такого списку означає, зокрема, блокування банківських рахунків та електронних гаманців, заведених на території РФ.

Сам Бабченко так прокоментував рішення Росфінмоніторингу: "А я думаю, чому мені рівно о 13.00 надійшло повідомлення "Ви не можете більше використовувати картку "Яндекс" в "Apple pay". Заблокували вліт! "

Аркадій Бабченко працював військовим кореспондентом "Московского комсомольца", співпрацював з "Новой газетой", російськими телеканалами та іншими виданнями. У 2017 році він виїхав з Росії, побоюючись за свою безпеку.

Бабченко жив спочатку в Празі, потім поїхав до Києва, де працював на кримськотатарському каналі ATR. У 2018 році Служба безпеки України інсценувала вбивство блогера, щоб виявити замовників його справжнього вбивства.

Восени 2019 року Бабченко виїхав з України.