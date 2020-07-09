Росія включила журналіста Бабченка до списку "терористів та екстремістів"
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Росфінмоніторинг включив блогера Аркадія Бабченка до переліку терористів та екстремістів. Причини такого рішення не повідомляються", - йдеться в публікації.
Включення до такого списку означає, зокрема, блокування банківських рахунків та електронних гаманців, заведених на території РФ.
Сам Бабченко так прокоментував рішення Росфінмоніторингу: "А я думаю, чому мені рівно о 13.00 надійшло повідомлення "Ви не можете більше використовувати картку "Яндекс" в "Apple pay". Заблокували вліт! "
Аркадій Бабченко працював військовим кореспондентом "Московского комсомольца", співпрацював з "Новой газетой", російськими телеканалами та іншими виданнями. У 2017 році він виїхав з Росії, побоюючись за свою безпеку.
Бабченко жив спочатку в Празі, потім поїхав до Києва, де працював на кримськотатарському каналі ATR. У 2018 році Служба безпеки України інсценувала вбивство блогера, щоб виявити замовників його справжнього вбивства.
Восени 2019 року Бабченко виїхав з України.