В Україні діють понад 1,5 тисячі мобільних бригад з тестування на COVID-19

В Україні понад 1,5 тисячі мобільних бригад виїжджають до пацієнтів із підозрою на COVID-19, щоб узяти у них матеріали для ПЛР-тестування.

Про це у Facebook повідомляє Національна служба здоров'я.

"Станом на кінець червня в Україні діє 1571 мобільна бригада із тестування на COVID-19. Впродовж квітня-червня ці мобільні бригади здійснили майже 325 тисяч тестувань методом ПЛР, із них близько 144 тисячі - в червні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, мобільні бригади виїжджають до пацієнта і здійснюють забір матеріалу для тестування методом ПЛР, а потім доставляють цей матеріал в лабораторію.

Бригади до пацієнта направляють його сімейний лікар або диспетчер обласної "гарячої лінії". При цьому місце проживання пацієнта не має значення, мобільна бригада буде направлена до нього незалежно від того, чи проживає він у тому ж районі, в якому працює його лікар, чи в іншому, наголошують в НСЗУ.

Послуги мобільних бригад з забору матеріалу для тестування методом ПЛР та саме тестування є безоплатними для пацієнта, заявили у службі.

В НСЗУ нагадують, що у разі наявності симптомів COVID-19 необхідно зателефонувати до свого лікаря або на "гарячу" обласну лінію допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19, і тоді за необхідності до пацієнта буде направлено мобільну бригаду для забору аналізів. Якщо ж стан критичний (утруднене дихання, висока температура) - слід телефонувати у "швидку".

Як повідомлялося, станом на 9 липня в Україні лабораторно підтверджені 51 224 випадки COVID-19, з них 1327 летальних, 23 784 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 810 нових випадків.