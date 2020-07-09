Після в’їзду з окупованих територій люди “застрягають” на самоізоляції - правозахисники

Представники громадських організацій, які опікуються питаннями захисту прав постраждалих від збройного конфлікту осіб, занепокоєні відсутністю механізму припинення самоізоляції осіб, які приїхали з тимчасово окупованих територій України.

Про це йдеться у зверненні до Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, Міністерства охорони здоров‘я України.

“На практиці цей механізм не працює належним чином. Оскільки в електронному сервісі “Дій вдома” відсутня опція для надання особою результатів тесту самостійно, то у випадку, коли лабораторії не передають негативних результатів тесту особи до ЦГЗ, особа має продовжувати дотримуватися самоізоляції і фактично позбавлена можливості впливати на це”, - йдеться у зверненні.

Правозахисники наголошують, що постанова уряду, якою передбачено зняття самоізоляції в разі отримання негативного результату ПЛР-тесту, не визначає чіткий та зрозумілий механізм припинення дії електронного сервісу "Дій вдома" для осіб, які перетинають КПВВ на Донбасі або адмінкордон з Автономною Республікою Крим.

У зверненні наголошується, що, фактично, люди, які виїхали з окупованих територій, обмежені у можливості припинити самоізоляцію на підставі проходження тестування методом ПЛР через визначення вузького переліку лабораторій, які мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток "Дій вдома".

“Враховуючи вищевикладене, просимо Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування та Міністерство охорони здоров‘я України сприяти забезпеченню повноцінної реалізації механізму припинення самоізоляції осіб, які приїхали з тимчасово окупованих територій України”, - зазначається у зверненні.

Як повідомлялося, з березня 2020 року рух через всі КПВВ на межі з тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованою територією Криму був обмеженим через запроваджені карантинні заходи. Тому після їх зняття та відкриття КПВВ, навіть за умови необхідності проходження 14-денної самоізоляції з використанням електронного сервісу «Дій вдома», чимало мешканців окупованих територій бажають виїхати на підконтрольну уряду України територію.

Згідно зі змінами від 25 червня до постанови Кабінету міністрів України № 392 від 20.05.2020 року «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», самоізоляція особи у зв’язку з перетином державного кордону або пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), який проведено після перетину державного кордону або зазначених пунктів.

Водночас постанова не визначає чіткий та зрозумілий механізм припинення дії електронного сервісу «Дій вдома», а відтак – самоізоляції – у разі одержання особою негативного результату тестування на COVID-19. Натомість, Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) № 41 від 30.06.2020 року встановлює, що заклади, які проводять лабораторні дослідження методом ПЛР на визначення коронавірусу SARS-CoV-2, на вимогу особи мають направляти відомості про негативний результат проведення тестування на СОVID-19 до Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) з метою прийняття рішення про припинення самоізоляції, обсервації. Відповідно до пункту 4 зазначеного розпорядження, Міністерство цифрової трансформації має забезпечити внесення відомостей про припинення самоізоляції в електронному сервісі «Дій вдома» на підставі інформації, наданої ЦГЗ.

Днями ЦГЗ оприлюднив перелік лабораторій, які мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома».

Ця інформація з’явилася більш ніж через тиждень після того, як почав діяти механізм припинення самоізоляції на підставі даних ПЛР-тестування, і тепер незрозуміло, якими мають бути подальші дії осіб, які зробили дороговартісні тести в інших лабораторіях, мають негативні результати на СОVID-19, проте не можуть припинити самоізоляцію.