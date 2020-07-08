Україна може частково зняти заборону на експорт масок

Після проведення оцінювання потреб у засобах індивідуалного захисту закладів охорони здоров’я та їх вітчизняного виробництва може бути прийняте рішення щодо дозволу на квотний експорт медичних масок за кордон.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області під головуванням Президента, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захід транслювався наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.

“Ми зараз збираємо потребу з усіх закладів охорони здоров’я — не тільки першої хвилі, а й другої, третьої, щоб вони чітко сказали план закупівлі засобів індивідуального захисту. Як тільки вони нададуть цю потребу, ми оцінюємо разом з Мінекономіки власне виробництво і, можливо, найближчим часом дозволимо квотний принцип продажу й експорту масок”, - зазначив він.

У свою чергу Президент Володимир Зеленський запевнив, що у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19, “усе нормально з наповненням”, в аптеках також забезпеченість цією продукцією “непогана”.

Водночас він підкреслив, що перш ніж дозволяти експорт, потрібно проаналізувати запаси всередині країни.

Зеленський додав, що до кінця тижня вже має бути розуміння потреб і запасів засобів індивідуального захисту.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 8 липня перебуває з робочою поїздкою в Чернівецькій області.