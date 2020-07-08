Україна може частково зняти заборону на експорт масок
Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області під головуванням Президента, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Захід транслювався наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.
“Ми зараз збираємо потребу з усіх закладів охорони здоров’я — не тільки першої хвилі, а й другої, третьої, щоб вони чітко сказали план закупівлі засобів індивідуального захисту. Як тільки вони нададуть цю потребу, ми оцінюємо разом з Мінекономіки власне виробництво і, можливо, найближчим часом дозволимо квотний принцип продажу й експорту масок”, - зазначив він.
У свою чергу Президент Володимир Зеленський запевнив, що у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19, “усе нормально з наповненням”, в аптеках також забезпеченість цією продукцією “непогана”.
Водночас він підкреслив, що перш ніж дозволяти експорт, потрібно проаналізувати запаси всередині країни.
Зеленський додав, що до кінця тижня вже має бути розуміння потреб і запасів засобів індивідуального захисту.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 8 липня перебуває з робочою поїздкою в Чернівецькій області.