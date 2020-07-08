Денісова привітала Кременя з обранням на посаду мовного омбудсмена

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова привітала Тараса Кременя з обранням на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.

Вітання вона опублікувала у Telegram.

"Ще 4 вересня 2019 року більшістю голосів конкурсна комісія рекомендувала мені подати до Кабінету міністрів саме його кандидатуру... Вдячна уряду України за обрання пана Тараса на таку відповідальну посаду", - написала омбудсмен.

Денісова наголосила, що український політик та науковець "реалізує державну політику, спрямовану на захист української мови, її всебічний розвиток як в Україні, так і за її межами".

Як повідомлялося, Міністерство юстиції України для призначення на цю посаду запропонувало кандидатуру Святослава Літинського, який має вищу освіту та є кандидатом фізико-математичних наук. З 2003 року й дотепер Святослав Літинський працює на посаді доцента кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка.

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) рекомендувало уряду до розгляду кандидатуру Світлани Бронікової на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

У Секретаріаті уповноваженого ВР з прав людини відбувся відкритий конкурс з добору кандидатури на посаду уповноваженого із захисту державної мови для подання її на затвердження Кабінетом міністрів.

За результатами відкритого конкурсу комісія більшістю голосів рекомендувала уповноваженому ВР з прав людини для подання Кабінету Міністрів кандидатуру Тараса Кременя, який за фахом вчитель української мови та літератури, англійської мови і зарубіжної літератури. Навчався в аспірантурі й докторантурі.

Кандидат філологічних наук, доцент. Обирався депутатом Миколаївської обласної ради, яку очолив 2014 року.

Народний депутат України VIII скликання. Очолював підкомітет з питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, а також забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія проведення АТО та територія населених пунктів на лінії зіткнення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Кабінет міністрів України 25 червня 2020 року на засіданні прийняв постанову про створення Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови як юридичної особи публічного права. Уряд затвердив граничну чисельність працівників Секретаріату у кількості 50 осіб. Постанова передбачає, що уповноважений виконує функції керівника державної служби щодо очільника Секретаріату та його заступників.

16 липня 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яким передбачено створення абсолютно нових інституцій, яких не було досі в історії України, — посади уповноваженого з захисту державної мови.