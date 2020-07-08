Україна – у лідерах за участю у програмі Ради Європи з прав людини HELP

Такі дані були оприлюднені під час щорічної конференції з програми HELP «Освіта у галузі прав людини для професійних правників», яка проходить у середу у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми хочемо забезпечити якнайширше застосування Конвенції, ми потребуємо такий інструмент, як HELP», - заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Під час щорічної конференції з HELP обговорюються сучасні виклики у підготовці професійних правників у галузі прав людини, а також нові можливості для її удосконалення цієї програми.

Як відзначається, Україна є четвертою серед країн-лідерів за кількістю залучення нових учасників програми упродовж року – 4 069. Серед інших активних учасників HELP стали Франція, Туреччина та Іспанія.

Окрім цього, Україна є лідером за цим показником серед країн Східного партнерства.

У РЄ відзначили, що розвиток HELP набув особливої актуальності саме за останні місяці, попри пандемію COVID-19.

Серед найбільш актуальних на сьогодні питань у сфері захисту прав людини генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич відзначила захист персональних даних, боротьба із насильством проти жінок та з торгівлею людьми, забезпечення права дитини, дотримання біоетики та протидія фальсифікації медичних засобів (медікрайм).

Фото: twitter.com/CoEHELP