Епідеміологічну та інфекційну служби має фінансувати держава - директор франківської лікарні

В Україні епідеміологічну та інфекційну служби має фінансувати держава. Вони не можуть на себе заробляти, бо йдеться про національну безпеку.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив генеральний директор КНП «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня» Роман Остяк.

«Думаю, що держава має подбати про безпеку свого населення. Сьогодні є не лише природні мутації вірусу, а й біотероризм, який може знищувати все без зброї.… Вважаю, що епідеміологічна та інфекційна служби мають фінансуватись державою, а не заробляти на себе. Адже тут ідеться про національну безпеку», - сказав Остяк.

За його словами, Асоціація інфекціоністів вже зверталась з цим до державних органів. Втім, поки справа з місця не зрушилась.

«Тішить лише те, що новий міністр МОЗ Максим Степанов сьогодні дослухається до фахівців, бо досі нашої думки щодо реформування галузі ніхто не питав», - зауважив Остяк.

Він нагадав, що, окрім COVID-19, українцям можуть загрожувати інші недуги, які можуть спричинити зміни кліматичних умов.

«Нещодавно в Іспанії, на знаменитому острові Ібіса (Ібіца) за час карантину розвелось багато тигрових комарів. Зважаючи на наші кліматичні умови, вони можуть бути й в Україні, а це – лихоманка Зіка та інше – як наслідок. Адже чим довше літо з середньою температурою 20 градусів, тим більшою є імовірність малярії. Особливо це тепер загрожує південним областям», - вважає Остяк.

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Також він розповів, що в Івано-Франківській області клінічній інфекційній лікарні створили додаткові місця для хворих з підозрою на коронавірус. З початку тижня медзаклад приймає важких пацієнтів не лише із області, але й із обласного центру, де висока завантаженість лікарень.

Відомо, що в Івано-Франківську хворих з підозрою на коронавірус приймали два медзаклади.

Станом на 8 липня на Прикарпатті лабораторно підтвердили 2797 випадків COVID-19.

В Україні за добу підтвердили 807 нових випадків COVID-19. З початку епідемії – 50 414 випадків коронавірусної хвороби.