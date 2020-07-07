Волонтери збирають допомогу постраждалим від пожеж на Луганщині

Волонтери "Восток SOS" оголосили про збір допомоги постраждалим від пожежі на Луганщині, а також про збір достовірної інформації про цю надзвичайну ситуацію.

Про це Восток SOS інформує на своїй сторінці у Facebook.

"Команда Восток SOS наразі оперативно збирає інформацію з приводу пожеж на Луганщині та першочергово необхідних потреб", - сказано в повідомленні.

За інформацією волонтерів, вогонь охопив уже близько 85 гектарів лісу.

Вже відомо що формуються волонтерські загони, розгортаються польові штаби, та готують людей до евакуації із зон високого ризику.

В офісі Восток SOS у місті Сєвєродонецьк, за адресою вулиця Федоренка 49-а, розпочато збір: ️продуктів харчування; ️одноразового посуду; ️питної бутильованої води (краще 1-2 літрів)

Список потреб оновлюється, волонтери просять повідомляти про них їхнім черговим за тел.: +380 68 220 43 37; +380 95 694 57 96.

Також волонтери надають номер карти одного з членів команди, на яку можна надсилати пожертви.

Офіс фонду на час екстреної ситуації, відкрито цілодобово.

Крім цього, ДСНС розгортає штаб, допомогу можна привозити також за адресою: місто Сєвєродонецьк, вул. Богдана Лищини 29. (Контактна особа Олександр Сосницький +380 50 053 11 92).

Як повідомлялося, 6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га. О 8 год. 11 хв. 7 липня пожежу локалізовано.

Через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на с. Смолянинове. Тут вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 30 житлових будинків. За попередніми даними, загинуло п'ятеро людей, дев'ятьох госпіталізовано.