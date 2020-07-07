У МОЗ створили Департамент якості медичної допомоги

У структурі Міністерства охорони здоров'я працюватиме Департамент якості медичної допомоги.

Про це сказала заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микитчак на брифінгу 7 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас вводиться нова структура МОЗ, і тепер в структурі міністерства буде працювати повноцінний Департамент якості медичної допомоги. В цьому департаменті є структурні підрозділи, які, власне, і будуть займатися процесом управління якості медичної допомоги. Це відділ контролю якості надання медичної допомоги, відділ результатів та ефективності медичних послуг, і відділ контролю нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я", - сказала Микитчак.

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Вона зазначила, що також відновлюється робота клініко-експертної центральної комісії. За її словами, команда МОЗ працює над новим наказом, який невдовзі буде прийнятий, для того щоб кожен пацієнт почував себе захищеним та щоб кожен заклад охорони здоров'я забезпечував якість медичної допомоги високого стандарту.

Микитчак додала, що в новій структурі МОЗ буде підрозділ, який займатиметься медсестринством.

"Це експертна група з питань медсестринства. Зараз комплектуються наші структурні підрозділи, і фактично вперше в структурі МОЗ будуть державні експерти, які будуть займатися розвитком медсестринства в Україні, адже це надзвичайно важлива частина нашої медичної сфери", - сказала вона.