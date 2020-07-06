Сьогодні - ЗНО з іспанської, німецької та французької

Близько 3 тисяч абітурієнтів у понеділок, 6 липня, упродовж 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційних робіт з іспанської, німецької та французької мов.

Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

"Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Звертаємо увагу, що в запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові/учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску", - йдеться у повідомленні.

У Центрі нагадують, що вхід учасників до пунктів проведення ЗНО дозволений лише за наявності таких документів:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено в Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Учасника не буде допущено до пункту проведення ЗНО у разі:

неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки у мобільному застосунку «Дія»;

запізнення.

Неможливість використовувати цифровий паспорт в державному застосунку Дія замість паперового документа або пластикової ID-картки пов’язана з технічними та організаційними особливостями проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Загальна кількість завдань роботи — 59. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, — 72.

Сертифікаційна робота складається з чотирьох частин:

Частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» містить 16 завдань різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А .

. Частина «Читання» містить 22 завдання різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А .

завдання різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей . Частина «Використання мови» містить 20 завдань; відповіді на них треба записати у бланку відповідей А.

Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на нього потрібно написати у бланку відповідей Б.

Раніше в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко уточнив, що випускники, яких не пустили на зовнішнє незалежне оцінювання через підозру на коронавірус, можуть написати заяву на участь у додатковій сесії.

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО у 2020 році стартувала 25 червня тестуванням із математики. 30 червня відбулося ЗНО з української мови та літератури, а 2 червня - з фізики.

За даними в.о. директора УЦОЯО Валерія Бойка, на ЗНО з математики неявка становила 20%, з української мови — 26%.