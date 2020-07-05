Українських громадян повернуть з Греції додому найближчим рейсом

Українських громадян, які прибули до Афін з Києва попри відсутність дозволу з боку ЄС для громадян третіх країн, повернуть додому ближчим рейсом, можливо без подальшої заборони на в’їзд.

Йдеться про 17 українців, які прилетіли до Греції з Києва були затримані на кордоні, повідомляє Посольство України у Греції.

"Повернення наших громадян додому можливо першими зворотними рейсами Афіни — Київ: Wizzair - 07.07 о 21.55, Ryanair - 06.07 (щодо точного часу рейсу очікується підтвердження). Консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до не пропущених громадян України, яких віднесено до категорії «небажані», не застосовувалась процедура депортації", - йдеться у дописі.

Після отримання звернення на «гарячу лінію» Посольства вночі з 4 на 5 липня черговий консул України негайно встановив прямий контакт з українцями. Одразу розпочалася робота з представниками поліції аеропорту щодо забезпечення задовільних умов перебування громадян. Посадова особа Посольства зранку 5 липня прибула до поліційного відділку і доставила питну воду та засоби особистої гігієни для затриманих. Також після перемовин з поліцією українцям було дозволено додатково купувати напої та їжу на території поліційної дільниці аеропорту. З партнерами компаній Wizzair і Rayanair підтверджено забезпечення пасажирів харчуванням. Серед затриманих - 15 дорослих і двоє дітей.

Посольство вчергове привертає увагу громадян України до необхідності уважного вивчення інформації щодо режиму в'їзду до Грецької Республіки, яка розміщена на мапі МЗС України, сайті та Фейсбуці Посольства.

"На жаль, це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, попри збереження обмежувальних заходів щодо в'їзду в Грецію", - зауважують дипломати.

Нагадаємо: Єврокомісія не внесла Україну в список держав, якими ЄС дозволив в’їзд з 1 липня. Йдеться про подорожі з туристичною метою. Список країн переглядатиметься кожні два тижні.