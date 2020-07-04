Експосадовців Апеляційного суду України підозрюють у махінаціях на мільйон гривень

Колишнім посадовцям Апеляційного суду України повідомлено про підозру у розтраті понад мільйона гривень.

Про це інформує прокуратура Київської області.

“За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру колишньому керівнику апарату та колишньому начальнику відділу планування, фінансування та звітності Апеляційного суду Київської області за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі (ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Як встановлено досудовим розслідуванням, упродовж 2016 року ці особи видали неправомірні накази про преміювання працівників суду, на підставі яких останнім незаконно виплачені премії в розмірі 1 077 600 грн.

Санкція інкримінованої їм статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.